В Екатеринбурге прошёл пикет против повышения пенсионного возраста

Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге на площади 1905 года напротив администрации города прошёл одиночный пикет против повышения пенсионного возраста в России. Мероприятие провели активисты регионального отделения всероссийской общественной организации «Суть времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила участница одиночного пикета, акция прошла в то же время, когда в Москве активисты движения «Суть времени» передавали подписи в приёмную президента России Владимира Путина. По её словам, пикет должен был привлечь к данному событию внимание местных властей и средств массовой информации.

«Цель пикета — привлечь внимание к уникальному событию. Более миллиона живых подписей на бумаге сегодня в течение более чем трёх часов были переданы в администрацию президента. Такого количества подписей граждан в столь короткие сроки ранее ещё никто не собирал. Все подписавшиеся выступают категорически против проведения пенсионной реформы и требуют отправить в отставку правительство, выдвинувшее столь оскорбительную инициативу», — сообщили в региональной пресс-службе организации.

Как сообщало ИА REGNUM, передача более одного миллиона подписей граждан под обращением к президенту России о неприемлемости предложенной пенсионной реформы состоялась в Москве с 09:00 до 12:00. Все подписные листы были переданы в администрацию главы государства.

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Напомним, что из миллиона переданных в приёмную администрации президента подписей более 73 тысяч были собраны на Урале среди жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганских областей, а также ХМАО и ЯНАО.

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