В России собрали 1 млн подписей против пенсионной реформы

Москва, , 10:47 — REGNUM В Администрацию президента Российской Федерации в ближайшее время передадут миллион подписей жителей страны, которые выступают против пенсионной реформы. Об этом сообщается на сайте движения «Суть времени», проводившего сбор подписей.

«Движение «Суть времени» собрало 1 млн подписей против повышения пенсионного возраста — под письмом к президенту Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

По мнению представителей движения, руководство России обязано отреагировать, так как «миллион подписей граждан России — это очень много».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 г. президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к народу, в котором озвучил ряд инициатив по смягчению изменений пенсионного законодательства. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет вместо 63 и 65 лет соответственно, как предусмотрено текущей версией законопроекта.

Российский лидер также предложил сохранить действующие в настоящее время возрастные льготы для жителей страны и после повышения возраста выхода на пенсию.

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