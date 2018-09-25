Вторник, 25 Сентября 2018 года
05:27:54 МСК

С древними башнями и интернетом: жизнь в самой высокой грузинской деревне

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Натальи Шараповой о самой высокой населённой деревне в Грузии, выше которой только небо

С древними башнями и интернетом: жизнь в самой высокой грузинской деревне
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Вид на Ужгули

д. Ужгули, Грузия, 25 сентября 2018, 05:03 — REGNUM  Как идет жизнь в самом высоком населенном месте в Грузии — деревне Ужгули ‑ и чем живут ее обитатели, рассказывает документальный фотограф Наталья Шарапова.

Деревня Ужгули находится в Кавказских горах на высоте свыше 2 км над уровнем моря, куда заходят далеко не все туристы с учетом трудной дороги, одолеть которую можно только на серьезном внедорожнике. Вознаграждением для отважившихся на эту дорогу становится вид деревни с уникальной древней архитектурой, из которой особого внимания заслуживают охраняемые ЮНЕСКО 365 башен XI—XII веков, и знакомство с бытом этого необычного места. Тем более, что и сам быт непривычен для европейского туриста: здесь растет только картофель, в реке водится немного рыбы, у каждого жителя есть козы и коровы, а все остальное приходится завозить из города.

Для заработка возможностей немного, поэтому нередко хозяева домов сдают помещения путешественникам — благо, наличие интернета позволяет регистрировать свои частные дома на гостиничных сайтах, а неповторимое гостеприимство позволяет угодить гостю из любой страны даже без знания английского.

Читайте статью, смотрите фоторепортаж Натальи Шараповой о деревне Ужгули: Жизнь выше гор и неба

Смотрите галерею к статье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить