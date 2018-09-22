Жизнь выше гор и неба

Наталья Шарапова, , 14:00 — REGNUM

Деревня Ужгули — самое высокое населенное место в Грузии. Это поселение объединяет четыре деревни: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Они находится в Кавказских горах в Грузии на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. Ужгули расположена в Сванетии, это очень удалённая от Тбилиси часть Грузии, но и здесь встречается много туристов, правда в целом, только самые отважные люди. Дорога от Зугдиди до Мести представляет собой горный серпантин. По весне здесь часто падают камни, а водители маршруток крестятся, проезжая мимо церквей. При виде этого европейские туристы белеют и вжимаются поглубже в потрепанные сидения маршрутки. Всем, кто добирается до Местии, обычно предлагают «прокатиться» в Ужгули. Дорога туда открыта с середины весны и до первых сугробов, доехать можно только на неубиваемых Митсубиси Delica: это как наша нива 4×4, только многоместная. Я не очень хотела ехать, потому что искренне думала, что место скучное, ничем не отличающееся от остальных деревень Сванетии, что могло быть там такого, чего нет ниже на 600 метров? Но статус самого высокого обитаемого места в Европе всё же соблазнил меня отправиться в путешествие. Мои друзья поселили меня у своих родственников, так что я осталась в Ужгули на несколько дней. По грузинской традиции, меня вписали в маршрутку по блату, к знакомому хозяйки, у которой я жила. По дороге водитель Пата рассказывал удивительные легенды о месте, которое нам предстояло увидеть.

Верхняя Сванетия когда-то делилась на две части: на свободную Сванетию и княжескую. Граница проходила ниже деревни Латали. Ниже деревни Латали правил князь Дадешкелиани, а выше сваны были свободными, принадлежали сами себе. Здесь была, и по сегодняшний день остается традиция кровной мести, «сванская вендетта». Не в больших масштабах, как это было раньше, но она всё еще существует. Из-за этой вендетты многие фамилии просто исчезли.

Ходит в этих местах такая легенда. Князь Дадешкелиани, правитель нижней Свенетии, захотел владеть свободной частью Сванетии. Он собрал свою свиту и приехал в деревню Ужгули, чтобы с самого высокого места начать распространение своего влияния. Но ужгульцы были заранее предупреждены о визите князя и его намерениях. Они подготовили два варианта встречи: хороший и плохой. Хороший состоял в том, чтобы встретить князя с почестями, как подобает гостеприимному народу. Плохой, если окажутся правдой плохие намерения князя, то они должны будут его убить. И придумали местные такую вещь. На горе в Ужгули стоит башня и церковь святой Марии «Ла Марья». Церковь от башни отделена каменной стеной, то, что происходит во дворе церкви не видно тому, кто находится во дворе башни. Местные накрыли стол во дворе Башни, а князя посадили во главе стола в каменное кресло, это кресло стоит там до сих пор. За стеной во дворе церкви спрятались люди, по одному человеку из каждой семьи. В стене оставили маленькое отверстие, куда просунули ружьё, нацеленное на князя. К курку ружья привязали длинную верёвку и договорились так: если тамада скажет фразу «Подайте князю красное вино» — это означало, что надо стрелять. Когда начали пировать, подвыпивший князь встал, и во всеуслышание заявил, что отныне он их властитель и теперь жители Ужгули во всём должны будут ему подчиняться и платить налоги. Тогда тамада, не подавая виду, встал, налил себе вина и произнес — «Подайте князю красное вино»! В это время те, кто был за стеной, все вместе дернули за веревку и прогремел выстрел. Убили не только князя, но и всех, кто его сопровождал и оставили в живых лишь одного человека, чтобы он сообщил о случившемся родным князя. Веревку привязали к курку, чтобы спустить его всем вместе, так сванская вендетта распространилась на всю деревню, а не на одного человека или семью, а Князь так и остался неотомщённым.

Главная достопримечательность Ужгули — это его архитектура и уникальные башни XI века, которые охраняет ЮНЕСКО. Во всей Сванетии осталось всего 365 башен, которые были построены в период XI—XII веков. В верхней Сванетии сохранилось много башен, а ниже всего одна-две в каждой деревне. Остались целы в основном те, что принадлежали князьям, остальные были разрушены. Такие башни, в первую очередь строили с целью обороны, как крепости, но сванам чаще приходилось обороняться друг от друга, чем от внешнего врага. Также зимой в этой горной местности очень много снега, поэтому раньше владельцы башен всегда хранили там запас воды и еду, чтобы в случае схода лавины или сильного снегопада вся семья могла спрятаться внутри и переждать несколько дней.

Одним из недостатков высокогорной жизни можно считать и то, что кроме картошки здесь ничего не растёт. В горной реке можно поймать немного рыбы, у каждого жителя есть свои коровы и козы, а всё остальное приходится покупать у торговцев, которые привозят товары из города.

В Ужгули я остановилась у Изеты и Айзера. Рядом со своим домом они построили небольшую частную гостиницу на три номера, которые они сдают путешественникам. Так поступаю многие хозяева в Ужгули, потому что возможностей работать в деревне не много, хотя государство и доплачивает за суровые условия жизни сельчан. Интернет у местных жителей работает по сим карте и модему, иногда его покупают на несколько домов и делятся друг с другом, но это не мешает некоторым семьям регистрировать свои частные дома на гостиничных сайтах, и принимать туристов из самых разных стран мира. Виртуозное грузинское гостеприимство позволяет им угодить всем постояльцам даже без знания английского языка.

Сын хозяев дома Иракли рассказал мне о том, что недалеко от деревни находится гора Шхара, у подножия которой медленно тает вековой ледник. Нам предстояло пройти десять километров по долине реки Ингури. Мы отправились посмотреть на это чудо света и даже залезли наверх, где под мелкими камнями можно было потрогать и ощутить вечный лёд. Из всего, что я видела в жизни — ледник поразил меня больше всего. Стоя на нём, ты хорошо понимаешь, что под тобой живой организм и мир стремительно меняется. Где-то рядом журчат ручейки, и капли ледниковой воды падают на камни, которые срываются к подножью горы. Местные рассказывают, как год за годом ледник становится всё меньше и меньше, поэтому требуется пройти все больше и больше километров, чтобы его увидеть.

Из традиционных вещей в Ужгули продолжают делать солёный сыр сулугуни и «сванские шапки». В высокогорных районах мало что растёт кроме травы, поэтому большинство жителей занимается разведением баранов и коз. Зимой условия здесь суровые, а в недолгие дни лета очень жарко, поэтому «сванская шапка» — незаменимый аксессуар местного жителя. Её делают из шерсти, поэтому в ней тепло зимой, летом она защищает от солнца и её можно использовать как чашку, чтобы выпить воды, если под рукой ничего лучше нет.

По Сванетии, к слову, разбросано множество серных источников, как в Боржоми, только не такие вкусные. У воды в этих местах очень резкий запах, но, видимо, это дело привычки, потому что дети очень любят пить местную «минералку» прямо из источников. Один такой я видела на заднем дворе школы, рядом на палке висел стеклянный стакан, видимо общий, почти как в автоматах с газировкой в СССР.

В Ужгули проживает около 70 семей (до 200 человек), здесь есть школа, но ближайшая больница находится в районном центре в двух часах езды по бездорожью. Шесть месяцев в году всё вокруг покрыто снегом, и дорога в районный центр часто засыпана. Местные жители привыкли полагаться только на себя и вести непростую сельскую жизнь. В посёлке есть электричество, но с ним бывают перебои, и в домах, как правило, не хватает радиаторов, чтобы всех согреть, поэтому самым важным элементом быта является печка. Традиционная сванская печка сделана из железа, у неё есть отверстие для дров, справа «духовка», где пекут хачапури и хлеб, а обычную еду готовят сверху, как на плите. В школе мне рассказали одну занимательную историю. Как-то детям в младших классах учительница прочитала сказку про Иванушку-Дурачка, который спит на печи и ничего не делает. Недоумению детей не было предела, они никак не могли понять, как Иванушке удалось спать на раскалённой печи, и где тут мораль. Учительнице очень долго пришлось объяснять, что печи в России другие и на них и правда можно спать.

Если вы вдруг окажетесь в Сванетии, а точнее не так: Обязательно поезжайте в Сванетию, мимо Тбилиси, Боржоми и Батуми, сразу прямиком туда, и когда доберётесь, и наедитесь самого вкусного в мире хлеба, сыра и домашнего вина, то непременно отправляйтесь в Ужгули, потому что это уникальное место, каких на Земле сталось немного.

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