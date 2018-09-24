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Правительство Италии утвердило декрет о национальной безопасности

Общество

Документ утвержден единогласно

Рим, 24 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Правительство Италии на закрытом заседании в понедельник, 24 сентября, единогласно утвердило декрет о безопасности и миграции, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, декрет предусматривает значительный рост бюджетных расходов на борьбу с мафией, в том числе увеличение численности правоохранительных подразделений, борющихся с мафией.

Одновременно с этим предполагается резкое сокращение расходов правительства на содержание нелегальных мигрантов, ужесточение правил выдачи разрешений на пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны.

По оценке Сальвини, эти меры позволят Италии экономить ежегодно не менее 1,5 млрд евро.

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