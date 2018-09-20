В Италии разработали новые правила ограничения миграции

Рим, , 12:39 — REGNUM Правительство Италии разработало текст нового декрета об ограничении нелегальной миграции, сообщает Il Giornale в четверг, 20 сентября.

Декрет предполагает создание центров по приему мигрантов в каждом из регионов страны, ужесточение правил выдачи разрешений на пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны.

Местные власти потеряют право выдавать разрешение на пребывание в стране «по мотивам гуманитарного характера». Гуманитарной защиты будут лишены так называемые «отдыхающие беженцы», которые после получения статуса отправляются на Родину на каникулы.

По оценке вице-премьера Италии Маттео Сальвини, ужесточение правил и сокращение миграционного потока позволит стране экономить ежегодно не менее 1,5 млрд евро. На эти средства государство будет нанимать новых полицейских и сотрудников пожарной охраны.

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Кроме того, будет расширен список правонарушений, совершив которые мигранты будут лишаться права на международную защиту. В этот список планируется включить преступления сексуального характера, хранение наркотиков, разбой, вымогательство и угрозы в адрес должностных лиц.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.