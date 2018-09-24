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Правительство РФ не поддержало возвращение «курилок» в аэропорты

Общество

«По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан»

Москва, 24 сентября 2018, 14:52 — REGNUM  Правительство РФ не поддержало проект закона о возвращении комнат для курения в аэропорты, заявила 24 сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан», — заявила РИА Новости Голикова.

Напомним, в настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. Целью введения нормы в 2013 году была защита граждан, посещающих и присутствующих в аэропорту, от воздействия табачного дыма.

Законопроект о возвращении «курилок» в аэропорты внес в Госдуму депутат Сергей Боярский («Единая Россия»), ранее инициативу поддержал комитет по транспорту.

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