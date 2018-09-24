Правительство РФ не поддержало возвращение «курилок» в аэропорты

Москва, , 14:52 — REGNUM Правительство РФ не поддержало проект закона о возвращении комнат для курения в аэропорты, заявила 24 сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

«По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан», — заявила РИА Новости Голикова.

Напомним, в настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. Целью введения нормы в 2013 году была защита граждан, посещающих и присутствующих в аэропорту, от воздействия табачного дыма.

Законопроект о возвращении «курилок» в аэропорты внес в Госдуму депутат Сергей Боярский («Единая Россия»), ранее инициативу поддержал комитет по транспорту.

Читайте также: В Госдуме намерены отстаивать возвращение «курилок» в аэропорты