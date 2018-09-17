В Госдуме намерены отстаивать возвращение «курилок» в аэропорты

Москва, , 19:07 — REGNUM В Госдуме с недоумением восприняли позицию правительства, выступившего против законопроекта о возвращении курительных комнат в аэропортах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Безусловно, я буду отстаивать свою точку зрения в правительстве и Минздраве и обязательно подниму этот вопрос на ближайшем заседании комитета по охране здоровья Госдумы», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Парламентарий считает, что «курилки» следует вернуть.

«Если уж мы не можем заставить курильщиков отказаться от сигарет, то давайте хотя бы будем решать, где им курить, а где нет. Считаю, что комнаты для курения в аэропортах необходимо вернуть. А специалистам — поработать над тем, как сделать так, чтобы сигаретный дым оставался внутри этих комнат или быстро «вытягивался» в вентиляционные трубы, не выходя наружу», — говорит он.

Депутат сослался на зарубежный опыт.

«Есть же опыт ряда других стран, которые сумели справиться с этой проблемой. Возьмите тот же Сингапур или Японию — там курение возможно только в строго отведенных местах (которые должны быть!), а для нарушителей предусмотрены большие штрафы. Но это уже работа и правоохранительных органов», — заключил Огуль.

Минздрав негативно отреагировал на законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты — в министерстве считают, что «курилки» не способны ограничить окружающих граждан от дыма, что запрет курения в помещениях аэропортов не привел к желаемым результатам, и граждане всё равно курят в неположенных местах.