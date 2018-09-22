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В ООН заявили о начинающейся гуманитарной катастрофе в Йемене

Общество

Йемену грозит голод

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2018, 05:46 — REGNUM  Из-за ухудшения гуманитарной обстановке в Йемене за последние недели стране может грозить катастрофа, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза ООН, сообщает агентство «Синьхуа».

Лоукок заявил, что жителям Йемена из-за ухудшения гуманитарной обстановки грозит массовый голод. По его словам, больше половины жителей Йемена не обеспечены продовольствием, а еще восемь миллионов находятся в тяжелом положении, им в настоящее время нужна «чрезвычайная продовольственная помощь».

Напомним, Йемен находится в состоянии гражданской войны с 2014 года: против правительственных войск воюют хуситы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Al Jazeera передала данные правозащитных организаций, согласно которым в этой стране более пяти миллионов детей голодают.

Читайте подробнее: 5 млн йеменских детей страдают от голода

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Ситуация в Йемене
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