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5 млн йеменских детей страдают от голода

Политика

Если так будет продолжаться, то государство лишится целого поколения новых граждан

Сана, 20 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Правозащитные организации заявили, что в Йемене более 5 млн детей страдают от голода, сообщает 20 сентября Al Jazeera.

Особенно правозащитники обеспокоены ситуацией вокруг порта «Ходейда», блокада которого может привести к гибели «целого поколения детей».

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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Ситуация в Йемене
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