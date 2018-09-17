Станции метро «Балтийская» в Петербурге добавят выход

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге решено построить второй вестибюль станции метро «Балтийская» на первой (красной) линии городской подземки. Эта станция, расположенная у Балтийского вокзала, куда прибывают пригородные поезда, является одной из самых загруженных в метрополитене.

Как сообщает 17 сентября телеканал «Санкт-Петербург», второй вестибюль «Балтийской» построят до 2027 года вблизи торгового комплекса «Варшавский экспресс» и гипермаркета «Лента» на Обводном канале.

В новом вестибюле будет четыре эскалатора, благодаря им «Балтийская-2» сможет принимать порядка 200 тысяч пассажиров в сутки.

Станция метро «Балтийская» была открыта 15 ноября 1955 года. Является объектом культурного наследия регионального значения.

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Как сообщало ИА REGNUM, станции метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» на пятой (фиолетовой) линии будут открыты до конца 2018 года в Санкт-Петербурге. Одновременно будет введено в эксплуатацию электродепо «Южное» на том же самом Фрунзенском радиусе пятой линии Петербургского метрополитена.

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