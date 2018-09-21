В Петербурге не будут штрафовать за забытые вещи в метро

Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Из законопроекта о введении системы штрафов за правонарушения в петербургском метрополитене исчезло положение о наказании за оставленные в метро вещи. Городские депутаты сочли такую санкцию контрпродуктивной. При этом будут увеличены штрафы за незаконную торговлю, приставание к пассажирам и попрошайничество.

Напомним, из-за забытых предметов и багажа практически ежедневно приходится закрывать различные станции метро Петербурга и переходы между ними. Иногда в день закрывается по этой причине сразу несколько станций, метрополитен несет большие убытки.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга за оставленный в метро без присмотра багаж предлагали штрафовать на сумму от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Однако сегодня, 21 сентября, стало известно, что от этой идеи отказались.

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Комитет Заксобрания по законодательству предложил ввести систему штрафов только за попрошайничество, торговлю и приставание с предложением погадать. Авторами инициативы стали единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова.

За «гадание» и попрошайничество в метро предлагается штрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей.

За нелегальную торговлю на территории метрополитена штраф для обычных граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 20 тысяч рублей.

Как отмечают «Невские Новости», во время обсуждения представители городского комитета по транспорту пояснили, что если ввести существенный штраф за забытые в метро вещи, владельцы просто перестанут за ними возвращаться, и проблема забытых вещей только усугубится. По данным чиновников, за год в метро забывают порядка 10 тысяч вещей.

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