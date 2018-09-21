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Расширен список воздушных судов, которые может принимать аэропорт Магадана

Общество

Теперь он рассчитан в том числе на посадку самолётов вместимостью 447-522 пассажира

Магадан, Магаданская область, 21 сентября 2018, 08:28 — REGNUM  В аээропорту «Сокол» в Магадане теперь могут совершать посадку дальнемагистральные двухпалубные широкофюзеляжные самолёты типа Boeing 747−400. Это стало возможным с 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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В зависимости от компоновки салона большие самолёты, которые теперь могут садиться в аэропорту Колымы, имеют от 447 до 522 пассажирских кресел. Дальность полёта этих воздушных судов без дозаправки составляет до 13 450 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области наблюдается сильный дефицит авиабилетов в летний сезон. Ажиотажный спрос на них не спадает даже в сентябре. Одной из причин неспособности авиаперевозчиков закрыть потребности в перелётах жителей Колымы председатель общественной палаты региона Яков Радченко называл нехватку в парках российских авиакомпаний дальнемагистральных самолётов.

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Авиаперевозки
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