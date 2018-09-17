Билетов экономкласса Магадан — Москва в ближайшие две недели в продаже нет

с. Кулу, Магаданская область, , 06:59 — REGNUM 59−74 тыс. рублей стоит один билет из Магадана в Москву в ближайшие две недели. Это цена перелёта бизнес-классом: улететь «экономом» возможности практически нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты Магаданской области, проводившей мониторинг цен на авиабилеты.

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При этом там констатировали, что средний круговой авиатариф на московском направлении с наступлением осени снижается («правда, не так быстро, как хотелось бы пассажирам») и сейчас составляет 52,7 тыс. рублей (19,8 грамма колымского золота). Кроме того, в продаже на ближайшие два месяца есть билеты по недорогим плоским тарифам.

Снижаются цены и на перелёт в Хабаровск: за последние две недели — на 20%, до 32,7 тыс. рублей. Через две недели перелёты в столицу ДФО станут ещё дешевле: 24−28 тыс. рублей. При этом в общественной палате подчеркнули, что год назад средние круговые авиатарифы на Москву и Хабаровск были ниже и составляли 25,6 и 25,5 тыс. рублей соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, этим летом цены на перелёты из Магадана в Москву зашкаливали. Авиабилетов катастрофически не хватало, а потому их стоимость достигала почти 200 тыс. рублей — в одну сторону за одного пассажира.

10 июля путешественники из Польши не смогли улететь в Москву из Магадана и были вынуждены отправиться пешком и на попутках в Якутск. «Какой стыд!» — комментировали отсутствие авиабилетов жители Колымы в соцсетях.

Напомним, дороговизна перелётов из Магадана в Москву и обратно — ежегодная проблема для Колымы, но в этом году дефицит авиабилетов сильнее, чем обычно. Ситуацию усугубило меньшее по сравнению с предыдущими годами количество субсидированных авиабилетов для колымчан.

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