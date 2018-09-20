Путин: Важно сохранить ценности семьи и материнства

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM При решении проблемы гендерного неравенства нужно сохранить традиционные ценности семьи и материнства, не зависящие от уклада общества или развития технологий. Об этом заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Устранить до сих пор существующие стереотипы и карьерные ограничения по отношению к людям разных полов — в общих интересах. Так, женщинам важны удобные условия для работы и ведения собственного дела.

Эффективные гарантии социальной и правовой защиты позволят женщинам ощущать себя самостоятельными и независимыми. Нужно открыть путь для получения девочками необходимого образования, сказал он.

При этом важно сохранить и традиционные ценности — ценности семьи и материнства. Они не зависят от общественного уклада и технологического прогресса и актуальны для стран с разными культурами и обычаями, заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, приветствуя участников форума, Путин отметил особое внимание поддержке женщин в России. В нашей стране к женщинам относятся трогательно, душевно и искренне, добавил он, отметив вместе с тем «всё более значимую роль» женщин в деле укрепления мира и безопасности.

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