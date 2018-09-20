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Путин: в России уделяют особое внимание поддержке женщин

Политика

Владимир Путин подчеркнул, что в нашей стране к женщинам особое отношение — трогательное, душевное и искреннее

Путин: в России уделяют особое внимание поддержке женщин
Нина Ватолина. Женщины мира объединяйтесь в борьбе за мир, за жизнь, за счастье! 1952

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 14:38 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников и гостей Второго евразийского женского форума в Санкт-Петербурге и подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в обсуждение стратегии действий, направленных на повышение роли женщины в решении глобальных проблем. Слова российского лидера цитирует пресс-служба Кремля.

По словам главы российского государства, защите материнства и детства, поддержке женщин в России «уделяется особое внимание». Также Владимир Путин подчеркнул, что в нашей стране к женщинам особое отношение — трогательное, душевное, искреннее.

Также российский лидер подчеркнул, что в современном мире женщины успешно проявляют себя в самых разных отраслях и играют «всё более значимую роль» в деле укрепления мира и безопасности.

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Внешняя политика России
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