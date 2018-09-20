Самым популярным именем для новорожденного в Москве остаётся Александр

Москва, , 13:54 — REGNUM В Москве в августе на свет появились дети, которым родители дали такие необычные имена как Лея и Арианна. Согласно данным московского управления ЗАГС, такие имена получили по восемь девочек.

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По девять новорожденных назвали Теонами и Мелиссами. Айша и Агния также встречаются редко. А вот самым популярным именем стала Софья. Так своих появившихся на свет дочерей нарекли 322 семьи.

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Среди мальчиков самым редким именем является Клим. Теперь в Москве проживают и дети с именами Ян, Серафим, Гордей, Лука и Савва. Самым предпочитаемым у родителей для своих сыновей остаётся имя Александр. Также довольно часто детей называли Максимами, Михаилами и Викторами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Москве на свет появилось более 12,2 тыс. детей. Большая часть из них — свыше 6,3 тыс. — мальчики.

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