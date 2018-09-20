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В последний месяц лета в Москве на свет появилось свыше 12 тыс. детей

Общество

Мальчики по количеству обогнали девочек

В последний месяц лета в Москве на свет появилось свыше 12 тыс. детей
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Дитя

Москва, 20 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  В Москве в августе родилось более 12,2 тыс. детей. Об этом свидетельствуют данные управления ЗАГС, опубликованные на портале открытых данных столичного правительства.

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Уточняется, что количество мальчиков оказалось почти на 7% больше, чем девочек. Так, представителей сильного пола за последний месяц лета появилось на свет 6 тыс. 329 новорожденных, а девочек — 5 тыс. 897.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первые полгода 2018 года в Москве отмечен спад рождаемости. С января по июнь было зарегистрировано рождение более 63,7 тыс. детей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Самыми необычными именами, которые родители давали своим новорожденным детям, стали Дональд, Уолтер, Яго и Томислав, а также Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля и Семирамида.

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