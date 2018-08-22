СПЧ предложил «декриминализовать» лайки и репосты в соцсетях

Москва, , 07:56 — REGNUM Российские правозащитники предлагают декриминализовать «неотягощённый» состав преступлений по 282 статье УК РФ, в которой идет речь о возбуждении ненависти или унижении достоинства по различным признакам, в том числе по признаку пола, расы, национальности, языка, отношения к религии или социальной группе и другим. С данной инициативой выступил Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ, сообщает 22 августа РБК.

«В пользу полной декриминализации ст. 282 УК РФ высказались многие представители интернет-индустрии, однако совет полагает целесообразным декриминализировать только неотягощенный состав», — цитирует агентство текст проекта предложений СПЧ.

По сведениям издания, данное предложение по изменению антиэкстремистского законодательства поддержали несколько крупных интернет-компаний, некоторые политики и ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа компания Mail.ru Group направила в органы власти России обращения относительно необходимости амнистии лиц, осуждённых за публикацию лайков, репостов или картинок, если эти действия не имели общественно опасных последствий.

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