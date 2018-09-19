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Красный крест: Вооруженный конфликт мешает победить вирус Эбола в Конго

Общество

Вирус распространяется, в частности, в провинции Северное Киву

Красный крест: Вооруженный конфликт мешает победить вирус Эбола в Конго
Иллюстрация: U. S. Navy
Африканские силовики

Киншаса, 19 сентября 2018, 22:17 — REGNUM  Борьбу с вирусом Эбола в Конго осложняют межплеменные конфликты в зоне распространения инфекции, 19 сентября передает агентство Associated Press.

«Если сравнивать с ситуацией в экваториальной зоне, где у нас была девятая вспышка Эболы, то там операция была намного проще, потому что мы работали в гораздо более безопасной среде», — пояснила журналистам руководитель «Красного креста» в Африке Фатумата Нафо-Траоре.

По инофрмации МФКК и ВОЗ, в ходе последней вспышки Эбола в Конго погибли уже 66 человек. Вирус распространяется, в частности, в провинции Северное Киву, где много лет продолжаются столкновения между племенами и военными.

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Лихорадка Эбола
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