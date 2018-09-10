Минздрав Конго: Жители деревень боятся прививок от Эболы

Киншаса, , 22:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Конго назвало главную проблему в деле борьбы с распространением вируса Эбола — по словам министра здравоохранения Оли Илунга Каленга, это нежелание местных жителей лечиться, 10 сентября передает агентство Reuters.

«Сопротивление сообщества является первой проблемой для реагирования на эпидемию», — заявил министр на пресс-конференции.

Так, в поселении Бени, где продолжается вспышка эболы, уже давно работает пункт вакцинации. Утром 10 сентября в него прибыли еще 60 докторов, направленных ВОЗ. Тем не менее, очень многие сознательно отказываются от прививок и госпитализации.

«В Бени нет Эболы! Всегда люди болели лихорадкой, диареей, рвотой, и они выздоравливали. Теперь у кого-нибудь начинается лихорадка, его отправляют в центр лечения Эболы, а потом он умирает», — считает житель Бени Тресор Малала.

Другой житель города, таксист Мостасте Кала, выразился ещё более категорично.

«Единственные, кто умирают, — это те, кто идет в лечебный центр», — сообщил он журналистам.

Тем не менее, некоторые жители Бени готовы помогать врачам и переубеждать своих соседей — например, школьный учитель Ален Мулонда.

«Если население Бени продолжит показывать такое недоверие, то болезнь охватит весь город», — считает учитель.

Последняя вспышка Эболы в Конго, которая наблюдается с июля месяца, пока унесла жизни 90 человек. Однако в любой момент ситуация может измениться в худшую сторону — эпидемия лихорадки Эбола в Конго и других странах Африки в 2014 — 2015 годах привела к гибели 11 тыс. человек.

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