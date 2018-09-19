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У нелегальных торговцев на пляжах Италии изъяли продукцию на 3 млн евро

Общество

В 2019 году масштаб программы «Безопасные пляжи» планируется увеличить вдвое

Рим, 19 сентября 2018, 13:41 — REGNUM  В течение лета 2018 года правоохранительные органы Италии изъяли у нелегальных торговцев на пляжах продукции почти на 3 млн евро, заявил в среду, 19 сентября, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает Affari Italiani.

Сальвини отметил, что в ведомстве «несомненно удовлетворены» итогами работы программы «Безопасные пляжи» и намерены продолжить ее и в 2019 году.

В нынешнем году в программе участвовали 54 муниципалитета, в 2019 году список увеличится вдвое, сейчас в министерстве «стоит очередь из мэров», которые хотят принять участие в программе, добавил министр.

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Экономика Италии
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