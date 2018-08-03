В Италии вернули в общее пользование 25 гектаров захваченных пляжей

Рим, , 16:08 — REGNUM Итальянские власти вернули в общее пользование почти 250 тыс. квадратных метров береговой зоны, которые были незаконно захвачены для оборудования частных пляжей, передает La Repubblica в пятницу, 3 августа.

За последние 10 дней сотрудники береговой охраны провели более 5000 проверок. Было выявлено 385 правонарушителей, они оштрафованы на общую сумму в 170 тысяч евро.

В ряде случаев правонарушители пользовались пляжами сами, а иногда превращали их в платные, извлекая таким образом незаконный доход, добавили представители службы.