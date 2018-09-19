Прецедент в Гамбурге: молодая женщина обвенчалась сама с собой

Цитата из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Реж. Иван Иванов-Вано. 1951. СССР

Гамбург, Германия, , 10:32 — REGNUM Жительница немецкого города Гамбург обвенчалась в церкви сама с собой, пишет издание WELT 19 сентября.

Для Гамбурга это был первый подобный случай. Пастор кирхи Святого Павла Мартин Паулекун раздумывал, прежде чем дать согласие на просьбу молодой женщины, имя которой не разглашается по соображениям конфиденциальности. На церемонии венчания присутствовали члены ее семьи.

«Это был хороший опыт», — сказал пастор Паулекун прессе, но выразил надежду, что подобные явления не станут обыденностью, «потому что у всего должны быть свои границы».

Случаи бракосочетания с самим собой происходят все чаще в разных странах мира. Это явление получило название «сологамия».

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