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Житель Бремена обнаружил в своем кухонном шкафу 2,5 кг золота

Общество

Стоимость находки оценивается в €83,5 тыс

Бремен, Германия, 18 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Житель немецкого города Бремен сдал в бюро находок 2,5 кг золота, передает телеканал N-TV 18 сентября.

Представитель властей города рассказала, что горожанин обнаружил в кухонном шкафу три золотых слитка общим весом в 2,5 кг. Золото было обернуто и спрятано в задней стенке одного из выдвижных ящиков. По-видимому, оно пролежало в этом укрытии не одно десятилетие. Человек приобрел шкаф на мебельном рынке.

Стоимость обнаруженного золота оценивается в €83 500. В качестве премии за находку мужчина получит €2,5 тыс.

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Культура и общество Германии
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