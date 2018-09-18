Житель Бремена обнаружил в своем кухонном шкафу 2,5 кг золота

Бремен, Германия, , 14:37 — REGNUM Житель немецкого города Бремен сдал в бюро находок 2,5 кг золота, передает телеканал N-TV 18 сентября.

Представитель властей города рассказала, что горожанин обнаружил в кухонном шкафу три золотых слитка общим весом в 2,5 кг. Золото было обернуто и спрятано в задней стенке одного из выдвижных ящиков. По-видимому, оно пролежало в этом укрытии не одно десятилетие. Человек приобрел шкаф на мебельном рынке.

Стоимость обнаруженного золота оценивается в €83 500. В качестве премии за находку мужчина получит €2,5 тыс.