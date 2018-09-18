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Правительство Мексики запретило строить курорт на пляже с черепахами

Общество

Проект подразумевал строительство 23 зданий и 530 гостиничных номеров

Мехико, 18 сентября 2018, 22:04 — REGNUM  Правительство Мексики запретило строить курорт на полуострове Юкатан из-за угрозы популяции морских черепах, 18 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Департамента окружающей среды, курорт планировалось построить на «участке с крупнейшим наблюдаемым гнездом морских черепах на всем полуострове Юкатан».

Сообщается, что проект курорта в Карибском бассейне к северу от курортного городка Тулум подразумевал строительство 23 зданий и 530 гостиничных номеров.

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