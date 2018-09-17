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Китай заботится о сохранении популяции больших панд

Общество

В провинции Шэньси для них создают экологичесекие коридоры

Пекин, 17 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  В Китае запущена программа по строительству экологических коридоров для соединения между собой ареалов обитания больших панд, сообщает 16 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию ведомства по делам лесного хозяйства северо-западной провинции Шэньси.

По замыслу организаторов, это будет способствовать свободной миграции панд различных популяций, что благотворно скажется на сохранении и увеличении численности эти редких животных.

Целью программы является соединение между собой шести отдельных частей, на которые разделился район обитания панд в результате прокладки дорог, строительства электростанций и других видов человеческой деятельности.

На территории провинции Шэньси в настоящее время обитает почти три с половиной сотни этих животных.

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Спасение диких животных и растений
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