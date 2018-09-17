Китай заботится о сохранении популяции больших панд

Пекин, , 14:31 — REGNUM В Китае запущена программа по строительству экологических коридоров для соединения между собой ареалов обитания больших панд, сообщает 16 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию ведомства по делам лесного хозяйства северо-западной провинции Шэньси.

По замыслу организаторов, это будет способствовать свободной миграции панд различных популяций, что благотворно скажется на сохранении и увеличении численности эти редких животных.

Целью программы является соединение между собой шести отдельных частей, на которые разделился район обитания панд в результате прокладки дорог, строительства электростанций и других видов человеческой деятельности.

На территории провинции Шэньси в настоящее время обитает почти три с половиной сотни этих животных.