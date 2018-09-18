Петербургскую аптеку оставили без раритетных дверей и стёкол

Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM В Петербурге исчезли исторические двери аптеки Оскара Пеля на улице Гороховой, 24. Она находится в «Доме Черткова», признанного объектом культурного наследия. Их заменили современными металлопластиковыми дверями, что является нарушением закона, охраняющего памятники и их составные части.

Пропажу заметили общественные активисты и сообщили о ней в соцсетях и СМИ. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) подготовил заявление в полицию.

Как сообщает 18 сентября телеканал «Санкт-Петербург», по данным петербургского краеведа Алексея Шишкина, вместе с раритетными дверьми исчезло стекло со знаком «поставщик императорского двора» с двуглавым орлом и стекло-фрамуга с надписью «Аптека» начала ХХ века.

Специалисты КГИОП подтвердили пропажу исторических предметов и отметили, что не давали разрешения на замену дверей. От имени комитета подготовлено заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге усилиями градозащитников удалось остановить снос дома, где бывал художник Павел Филонов.

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Также удалось прояснить судьбу исторической напольной плитки в старинном здании, которое ныне занимает университет ИТМО

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