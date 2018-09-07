В петербургском ИТМО отвергли упрёки в уничтожении старинной плитки

Санкт-Петербург, , 23:15 — REGNUM Университет ИТМО сообщил, что историческая метлахская плитка в парадном вестибюле бывшего Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге не уничтожена, а бережно демонтирована и хранится в ожидании реставрации. В ИТМО заявляют, что у контролирующих органов нет претензий к процессу реставрации здания, которое находится в пользовании вуза.

Здание коммерческого училища на улице Ломоносова, 9, является объектом культурного наследия регионального значения.

О том, что историческую плитку якобы вывозят в мешках как строительный мусор, заявили петербургские градозащитники 6 сентября. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в тот же день уточнили, что проект реставрации здания был с ними согласован, но работы начались самовольно, без письменного разрешения комитета. В КГИОП пообещали провести внеплановую проверку.

В пятницу, 7 сентября, в ИТМО заявили, что информация об уничтожении или повреждении раритетной плитки не соответствует действительности.

«Метлахская плитка завода Эрлиха, действительно, была обнаружена в ходе противоаварийных работ при послойном демонтаже пола и перекрытия вестибюля — в незначительном количестве, под слоями мраморных плит и цементной стяжкой», — сообщил проректор ИТМО по хозяйственной деятельности Дмитрий Писарев.

По его словам, после аккуратного демонтажа извлеченная плитка хранится в здании университета и после реставрации будет использована при воссоздании пола вестибюля.

В ИТМО подчеркнули, что все реставрационные работы получили положительную оценку историко-культурной экспертизы, а проектная документация прошла необходимые согласования и утверждения в КГИОП.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочие «самовольно» уничтожили плитку в Императорском училище в Петербурге