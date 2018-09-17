Более 100 тыс. жителей Москвы привились от гриппа в мобильных пунктах

Москва, , 08:35 — REGNUM С 20 августа 2018 г. в Москве привились от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации более 100 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Уже более 100 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации», — говорится в сообщении.

Мобильные пункты, которые будут открыты в городе до 28 октября 2018 года, находятся около 34 станций метро, железнодорожных станций, Московского центрального кольца (МЦК), а также в 70 центрах госуслуг «Мои документы».

Кроме того, жители Москвы могут привиться современной вакциной от гриппа во всех взрослых и детских поликлиниках города.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в предстоящем эпидемиологическом сезоне могут распространиться два новых типа гриппа.

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