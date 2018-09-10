Роспотребнадзор преупреждает о распространении двух новых штаммов гриппа

Москва, , 05:45 — REGNUM Два новых типа гриппа могут распространиться в Россию в предстоящем эпидемиологическом сезоне. Соответствующую информацию представил Роспотребнадзор в рамках Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По данным ведомства, речь идёт о двух штаммах гриппа, от которых граждан не прививали в минувшем году. Таким образом, иммунитет к ним у населения не сформирован.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью ТАСС, что из трёх штаммов, которые были заложены в вакцину прошлого года, изменились два. Вариант гриппа A (H3N2) «Калифорния» сменился вариантом «Гонконг», а также появилась новая разновидность гриппа В.

Попова напомнила, что несколько лет назад штамм гриппа A (H3N2) вызывал сложное течение болезни и призвала граждан своевременно делать прививки.

Отметим, что первой волны респираторных вирусных инфекций в России специалисты ожидают уже в середине сентября.