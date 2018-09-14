Участники протестов в Хемнице получили сроки за нацистское приветствие

Хемниц, Германия, , 15:27 — REGNUM 13 и 14 сентября суд в Хемнице огласил приговоры в отношении двух человек, принимавших участие в протестах в городе в конце августа, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

34-летнему мужчине вменяется в вину неоднократное совершение нацистского приветствия с криком heil Hitler. Его приговорили к пяти месяцам лишения свободы без права обжалования приговора. Второй обвиняемый 33-х лет получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов и попытку нанесения телесных повреждений.

Напомним, массовые протесты с участием тысяч людей в Хемнице произошли после убийства местного жителя двумя мигрантами из Сирии и Ирака 26 августа. В городе до сих пор проходят крупные демонстрации правых организаций.

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