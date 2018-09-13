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В центре Петербурга поставили виселицу

Общество

На месте, где казнили декабристов, появился эшафот

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В центре Петербурга поставили виселицу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Съемки фильма «Союз спасения» на Кронверкской набережной

Санкт-Петербург, 13 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Большая деревянная виселица, выполненная по всем канонам палаческого ремесла, появилась в историческом центре Петербурга днем 13 сентября. Она повеселила одних горожан и напугала других.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, виселицу соорудили на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Именно здесь 13 (25) июля 1826 года были повешены пять лидеров восстания декабристов.

В этот раз живых людей в Петербурге вешать не будут: эшафот соорудили для съемок художественного фильма «Союз спасения» (режиссер Андрей Кравчук), рассказывающего о восстании на Сенатской площади в декабре 1825 года. Премьера фильма запланирована на 26 декабря 2019 года.

В связи со съемками движение транспортных средств по Кронверкской набережной будет временно приостанавливаться, сообщили городские власти.

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Добавим, что недавно виселица была установлена в Омске, когда город праздновал свое 302-летие (4−5 августа). После Дня города в омских пабликах в соцсетях появились фотографии с виселицей, установленной на основной площадке праздника — в «Омской крепости». Это элемент реконструкции петровского времени, объяснила заместитель мэра Омска Елена Шипилова.

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Съемки фильма «Союз спасения» у Петропавловской крепости
Дарья Драй © ИА REGNUM
Съемки фильма «Союз спасения» у Петропавловской крепости
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