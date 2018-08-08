«Никаких намёков»: омичам рассказали, зачем в городе установили виселицу

Омск, , 10:22 — REGNUM Виселица, установленная в «Омской крепости» на День города, — это элемент реконструкции петровского времени, и никаких намеков для омичей здесь нет. Об этом 8 августа сообщила заместитель мэра Омска Елена Шипилова, комментируя итоги Дня города.

«В течение двух дней реализовывался проект реконструкторов «Служилые люди». В его рамках были различные представления. Реконструкторы пытались максимально правдоподобно воссоздать петровское время, а виселица была тогда обычным делом», — цитирует чиновницу «Омск-информ».

Шипилова надеется, что виселица никому не испортила праздник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск отпраздновал 302-летие 4−5 августа. На основных праздничных мероприятиях побывали порядка 143 тысяч омичей и гостей города. Власти Омска заявили, что празднование прошло «на высоком организационном уровне», однако после Дня города в омских пабликах в соцсетях появились фотографии с виселицей, установленной на основной площадке праздника — в «Омской крепости».

Подписчики местных пабликов в комментариях иронизировали, что виселица — это «намёк на следующий год жизни для омичей».

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