Подлость и лицемерие взрослых делают молодежь бомбой замедленного действия

Москва, , 04:34 — REGNUM Провал российской системы воспитания имеет своим результатом то, что тысячи заброшенных подростков даже из внешне благополучных семей вырастают и становятся разрушителями. Почему так происходит и что с этим делать, обсуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Лицемерно и подло поступают те взрослые, которые закрывают глаза на ситуацию с воспитанием российской молодежи. Иначе как провалом создавшееся положение создать нельзя, при том, что оно чревато крупными потрясениями в ближайшем будущем. Лицемерие — в оценке тех, кто уверяет сограждан, что с подростками, не желающими знать никакой социальной ответственности, «все в порядке», и эти лицемеры готовят почву для действий подлецов, которые организуют «онижедетей», бросая их в неосознанный самими участниками процесс.

Для детей, оторванных от культуры собственного общества, не понимающих и не принимающих социальных связей, жестокость может стать единственным путем самовыражения. И примеры роста подростковой преступности, все более чудовищные преступления, это сигналы, которые призывают опомниться уже сейчас.

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