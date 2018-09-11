Бунт повелителей мух: как мы воспитали недорослей-кровопийц

Платон Беседин, , 19:34 — REGNUM

Вот пацан — мальчик совсем, лет 10, наверное — стоит и держит плакат: «Вы нас достали». К кому он обращается? К власти? Нет, стоит воспринимать данный посыл шире. Мальчик этот обращается к взрослым. Они его достали. А он хочет бесплатный доступ в интернет и айфон на халяву.

Тотальное лицемерие сквозит в словах тех, кто вещает о том, что у нас выросла сознательная молодёжь. Сознательность — это основания, прежде всего. То, из чего вытекает действие. Сознательность идёт в паре с ответственностью. А этот пацан, держащий плакат, вряд ли понимает всю глубины проблемы. Я сейчас не только о пенсионной реформе. И уж точно её не понимает большинство тех, кто стоит рядом с ним. Такие же малолетки.

Это о лицемерии. А есть ещё подлость. Подлость — это когда вы делаете подставу. А именно так поступают, когда отправляют пацанов и девчонок на митинги, где они реально могут потерять головы. Подлость — это когда вина разделяется по одностороннему принципу. Мол, виноваты только омоновцы. Нет, виноваты ещё и взрослые, которые подвергают детей риску. Но ещё больше виноваты те, кто одобряет это, решая свои «взрослые» интересы. Потому и создают живой щит из малолеток, гонят на амбразуру. А потом швырнут в мусорку, как презерватив после секса.

С митингов против пенсионной реформы были разные кадры. Нам же показали главный: тот, где огромный «космонавт» ведёт за волосы девушку в клетчатой рубашке. Нам не показали другие. Кадр, например, на котором видно, как «космонавты» снимают со столба пацана, чтобы он не упал. И это я не в защиту полицейских. Это я — к объективности.

И да — я против пенсионной реформы. Категорически против. И да, я один из первых, кто начал писать о её людоедской сути. Но ещё я против того, чтобы крутили одну и ту же шарманку — «они же дети». А после этих самых детей подставляли под удар. Ничего не понимающих детей. Потому что это враньё: они всё понимают. Ничего они не понимают. И прав был Лимонов: молодёжь сегодня за любой кипиш, кроме голодовки.

Ведь эти же «они же дети» прессуют сверстников в школах. «Они же дети» убивают инвалидов. «Они же дети» снимают зверства на камеру, чтобы выложить их в интернет. «Они же дети» нападают на людей при любой возможности. Так хватит пудрить мозги о совести и чести.

Потому что за пудрой этой — кровь. Тем, кто гонит на амбразуру, плевать на детей. Для них они мясо для жертвоприношений. И для них было бы слаще, если б девочку эту, в клетчатой рубашке, не увели, а обработали бы дубинкой. Как бы тут подключились голоса из США! Того самого США, где полицейские открывают огонь на поражение при любой опасности.

Наших детей используют. Факт. Но они позволяют себя использовать, мечтая быть равными среди своих. И чуть лучше. Это не гражданская позиция — это форма насилия. Того самого, что стало универсальным языком общения среди детей и подростков. Нравится вам или нет, но это так. Не поколение совести и чести, а поколение насилия и халявы.

Когда пацан, одетый в дорогие шмотки, с айфончиком, рассказывает о том, как он недоволен жизнью, ему надо смотаться на машине времени куда-нибудь в 1937 год. Или в год 1992. Чтобы постирать пакетики и порыться в помойках. Это не значит, что надо благодарить, заглядывая в рот тех, кто барыжит нефтью — это значит лишь то, что надо оценивать последствия. Надо знать чуть больше, чем просто — «чуваки пригласили меня на тусу, на митинг». Стоять в толпе — легко и круто; хотят многие. Отвечать за последствия — желающих куда меньше.

И тут надо вспомнить «Повелитель мух» — классическое произведение Уильяма Голдинга. Оно про деток, которые, попав на необитаемый остров, выстраивают своё общество. Жестокость — главная из его основ. И надо забить Хрюшку, самого слабого, самого не такого, чтобы почувствовать себя единым целым. Как в «Бесах»: каждый должен быть повязан кровью. Ничего нового. Как нет нового и в провокационных фото.

Так вот, сейчас детки наши на необитаемом острове. Система стала такой, что они остались один на один с собой. Нет ориентиров. Нет авторитетов. Нет ценностей. Есть только одно правило: «Добейся всего любой ценой». И есть ежедневный хлеб — видеодром (привет Кроненбергу) из трансляций секса и пыток. Это реальность. Всё остальное — ваша безмозглая болтовня.

Подросткам и детям плевать на ваши ценности. И на ваши объяснения. И на ваши потакания им тоже плевать. Им не плевать только лишь на себя. И очередной движ (будь то митинг или драка) они воспринимают как шанс самоутвердиться. Или вы всерьёз хотите сказать, что они переживают за страну, о которой ничего не знают?

И среди десятка объяснений такого поведения молодых (от чужой системы с чужой моралью до видеодрома и одиночества) есть очевидное: многим деткам нашим тупо нечем заняться. Была такая строчка у питерской группы «Кирпичи: «Чем бы дитя ни тешилось — лишь бы оно не вешалось». Вешаться дитя не станет. Слишком альтруистично. Нет, детки хотят рушить мир так, как самоубийца, бросающийся под поезд метро: чтобы всем создать неудобства.

Семья — первичное лоно. Школа же в русской традиции давала не только образование, но и воспитание. Когда мы встали на ржавые рельсы дикого капитализма (Носов, к слову, пророчески описал его в «Незнайке на Луне»), наши власть имущие решили, что воспитание в школе — мимо; только знания. А потом добили и их, заставив учителей не трудиться, но выживать.

Однако и этого мало показалось мало. Выяснилось, что главная проблема — это то, что наши детки сильно перегружены. И тогда им решили упростить жизнь. Изучать «Тихий Дон»? Слишком трудно — отменить. Много занятий? Сделать меньше. Нынешних деток щадят. И щадят снова. Слишком мало им вдалбливают в чубатые головы. А их занимать делом надо. Трудом. Потому что если не занимаетесь собственными детьми, не воспитывать их, то будьте готовы, что этим займутся другие. Потом не надо делать глазки и надувать губки, как девицы из Instagram, отчего так случилось.

Вы и только вы виновны в том, что воспитали поколение недорослей, глупых и ленивых, требующих всё здесь и сразу. И когда вы не дадите им то, что нужно, сказав «эй, постой», они выпотрошат вас, выдоят и бросят на свалку, будто индейцы, отвозившие стариков в джунгли. Вы не родители, не воспитатели, не учителя им — вы доноры, а они вампиры. И то, что мы видим сегодня — лишь начало. Будет хуже, когда сытые мордочки придут к власти. Тогда «кровавый режим» покажется всем не таким уж кровавым.

Так что давайте не согласимся с The Who и скажем: да нет, дети в порядке. Давайте сделаем их жизнь ещё лучше — ещё проще. Мы же привыкли всё упрощать. Надо сразу — лепить из детей кукол ЛОЛ (есть такие, детки вам объяснят). Чтобы только потреблять и радоваться. И никакого «Тихого Дона» в школах. И никакого воспитания. Сразу — деньги на бочку.

Не можете? Тогда, простите, вы до пенсии, хрюшки, не доживёте. Потому что вы нас достали. Это мы вам говорим, самые граждански ответственные люди на свете. И не беда, что мы ничего не знаем. В мире, созданном взрослыми, развалившими две страны, знать, собственно, ничего и не надо. Важно брать. Брать своё, не думая и не сомневаясь.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах России должна вестись воспитательная работа — Рособрнадзор