Каждый второй житель России доверяет новостям по ТВ

Москва, , 10:53 — REGNUM Телевидение воспринимает как источник достоверных новостей почти половина жителей России. Об этом говорят данные опроса, опубликованные «Левада-центром».

Так, 49% респондентов признались, что верят телевизионным репортажам о событиях в стране и мире. Интернету — сетевым изданиям и новостным порталам — больше доверяют 24% опрошенных.

Еще 10% считают наиболее достоверными радиопередачи, 7% предпочитают газеты, а 15% опрошенных больше всего верят соцсетям. Еще 15% не считают полностью достверным ни один источник информации.

Вместе с тем 73% жителей России узнают о происходящем по телевизору, 37% — из интернет-изданий, а 28% — из публикаций в соцсетях.

Опрос проводился с 23 по 30 августа в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ. В нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссии вокруг повышения пенсионного возраста больше всего запомнились каждому пятому жителю России в августе 2018 года. Каждому десятому респонденту запомнились какие-либо личные события.

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