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Споры о пенсионной реформе стали событием месяца для 22% жителей РФ

Общество

Каждому десятому респонденту запомнились личные события

Споры о пенсионной реформе стали событием месяца для 22% жителей РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Москва, 12 сентября 2018, 09:02 — REGNUM  Дискуссии вокруг повышения пенсионного возраста больше всего запомнились каждому пятому жителю России в прошедшем месяце. Такие данные приводит 12 августа «Левада-центр».

22% опрошенных отметили, что из событий последних четырех недель им больше всего запомнились обсуждения предстоящей пенсионной реформы и акции протеста против увеличения возраста выхода на пенсию.

Каждому десятому респонденту запомнились какие-либо личные события. Также опрошенных впечатлили американские санкции против РФ и встречи главы государства Владимира Путина с руководителями других стран.

Опрос проводился с 23 по 30 августа в городах и сельской местности. Социологи опросили 1600 респондентов старше 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа ВЦИОМ отчитался о снижении протестной активности населения, связанной с пенсионной реформой. После обращения президента Владимира Путина к народу 66% жителей РФ высказались против участия в митингах, тогда как в конце июля о намерении поддержать протест заявляли 59% респондентов, отметили социологи.

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Социологические опросы
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