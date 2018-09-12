Итальянский губернатор: мигранты оккупируют наши территории

Неаполь, Италия, , 18:40 — REGNUM В Кампанье «банды нигерийцев с оружием в руках захватывают территории», заявил в среду, 12 сентября, губернатор этой провинции Италии Винченцо Де Лука, как сообщает информагентство Ansa.

Заявление прозвучало на одном из мероприятий бывшей правящей Демократической партии Италии, членом которой является губернатор. Партия выступает против антимиграционной политики действующего правительства.

Де Лука добавил, что в его регионе нелегальные мигранты занимаются также торговлей наркотиков и сутенерством. «В партии осведомлены об этой части проблемы?», — спросил губернатор.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в 6 раз.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.