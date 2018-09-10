Премьер Италии: ждем, что ЕС перейдет от слов к делу в вопросе о мигрантах

Рим, , 16:50 — REGNUM Италия ожидает от предстоящего неформального саммита ЕС в Зальцбурге перехода от слов к делу в вопросе о нелегальной миграции, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 10 сентября, после встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба итальянского правительства.

Следует «перевести в действия» уже принятые в ЕС в июне 2018 года решения, сказал Конте. В Италии рассчитывают, что решения будут общеевропейскими.

В июне 2018 года заседание Совета ЕС продолжалось 13 часов и завершилось в половине пятого утра следующего дня, потому что Конте отказывался подписывать декларацию, пока в ней не появятся пункты, связанные с миграцией.

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В итоге значительная часть предложений Италии была учтена, однако фактически осталась на бумаге. Никакой реальной помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции ЕС не оказывает и при этом регулярно критикует Италию за ее политику.

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Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что если эта ситуация не изменится, то Италия может заблокировать свои отчисления в бюджет ЕС, а также заблокировать принятие бюджета самого ЕС на 2021−2027 годы.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.