Застройка против памятника природы на Кубани: кто победит?

Новороссийск, Краснодарский край, , 12:20 — REGNUM В Новороссийске Краснодарского края под угрозой оказалась уникальная экосистема водосборной зоны Суджукской лагуны — особо охраняемой территории. Тревогу забили общественники, разместившие в сети, на одной из платформ, петицию, адресованную губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Речь идет о природном комплексе «Суджукская лагуна — Прилагунье», в состав которого входят памятник природы регионального значения «Суджукская лагуна», особо охраняемая природная территория местного значения — природная достопримечательность «Прилагунье». Автор петиции подчеркивает уникальность природного комплекса: на его территории произрастает 533 вида растений, в том числе 14 занесено в Красную книгу России, еще четыре включено в приложение к Красной книге, 27 видов вошли в Красную книгу Краснодарского края.

«А также обитают 6 редких и охраняемых видов насекомых, из которых 2 вида включены в Красную книгу России (2001), 4 вида в Красную книгу Краснодарского края (2017). Обитают краснокнижные тритон Ланца, малоазиатская лягушка, болотная черепаха, средиземноморская черепаха Никольского, желтобрюхий полоз. А также отмечается высокое видовое разнообразие птиц — 182 вида, из которых 19 видов включены в Красную книгу России (2001): кудрявый пеликан, чернозобая гагара, савка и белоглазая чернеть и другие; 12 видов включены в Красную книгу Краснодарского края (2017): пестроносая крачка, морской голубок, бледная пересмешка и другие; 10 видов в Приложение 3 к Красной книге Краснодарского края (2017)», — говорится в петиции.

Тревогу у автора петиции, а также подписавших ее, вызывает ситуация на земельных участках, не вошедших в состав природного комплекса. Это земельные участки 23:47:0310011:44 и 23:47:0310011:45, разрешенное использование — под строительство гостиниц, мотелей, доходных, гостевых домов и иного временного жилья, а также земельный участок 23:47:0310011:148, разрешенное использование: под строительство спортивных объектов. Дело в том, что на этих участках также растут краснокнижные растения, причем некоторых из них больше нет нигде в России.

6 сентября на двух участках, 23:47:0310011:44 и 23:47:0310011:45, начались бульдозерные работы. В результате, заявляет автор петиции, уже уничтожены редкие растения: орхидеи — офрис пчелоносная, ятрышник болотный, а также узколокальный эндемик колокольчик Комарова, крупнейшая популяция степного гиацинта — бельвалии великолепно, исчезающий вид — лютик ужовниколистный.

«Но самым важным и уникальным видом, создающим среду обитания для других редких видов, является злак — луговик средний, включенный в Красную книгу Краснодарского края и в Приложение к Красной книги России. На территории Российской Федерации луговик средний растёт только в природном комплексе «Суджукская лагуна — Прилагунье»! Популяция этого злака практически полностью лежит на трёх земельных участках не вошедших в ООПТ. В связи с проведёнными работами 06.09.2018 года была уничтожена треть единственной в России популяции луговика, и другие краснокнижные виды. А также был частично засыпан сезонный водоём в котором растут ятрышник болотный, шпажник тонкий, лютик ужовниколистный, обитают тритон Ланца и болотная черепаха», — говорится в петиции.

Автор петиции просит губернатора Краснодарского края лично вмешаться в решение проблемы сохранения всей территории водосборной зоны Суджукской лагуны, в том числе — включить земельные участки, на которых уже начались земельные работы, в состав особо охраняемой природной территории, а также усилить контроль над состоянием самого природного памятника.

«Преобразование и застройка территории может привести к пагубным последствиям и в самой лагуне, т.к. при строительстве объектов нарушается водоносный слой», — подчеркивается в петиции.

В соответствии с данными публичной кадастровой карты, оба участка находятся на Суджукской косе, прилегающей к Суджукской лагуне. На одном из участков, 23:47:0310011:44, площадью около 4 тыс. кв. м, разрешено строительство гостиниц, мотелей, доходных и гостевых домов. На другом участке, 23:47:0310011:45, можно возводить лишь спортивные объекты. Суммарная кадастровая стоимость обоих участков — более 64,5 млн рублей, а вот в графе форма собственности стоят прочерки. Последние изменения в карты вносились в декабре 2017 года.

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Вопрос о включении этих участков в состав особой охраняемой территории поднимался экологами не раз, не раз выносился на обсуждение с чиновниками.

В 2016 году, по информации экологов, участки, бывшие в муниципальной собственности, находились в аренде у компании ООО «Квартал» (судя по открытым данным, в Новороссийске зарегистрирована лишь одна компания с таким названием, она специализируется на торговле продуктами питания). В начале того же 2016 года в Новороссийске были проведены публичные слушания о переводе этих участков из зоны Р-2 (спортивные площадки) в ОД-2 (общественно-деловая зона под застройку). Тогда экологи настаивали на том, что именно эти участки являются местом обитания краснокнижных видов и играют большую роль для экосистемы лагуны, а потому использование, а тем более застройка этих участков — ограничена, и предлагали администрации города перезаключить договор с арендатором на другие участки. Но услышаны они не были — участки остаются за пределами особо охраняемой территории.

Отметим, что по соседству с памятником природы «Суджукская лагуна» с 2014 года ведется другое строительство, ставшее скандальным — речь идет о кафедральном Морском соборе. Против его возведения — рядом с памятником природы, мемориальным комплексом «Малая земля» и городским пляжем — активно выступали местные жители. В 2016 году стало известно о грубых нарушениях при ведении строительства, и работы даже приостановили. Но, судя по всему, затем они возобновились: в сентябре 2017 года на площадке побывал патриарх Кирилл, который «ознакомился с ходом строительных работ».

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