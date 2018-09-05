ВЦИОМ сообщил о снижении протестных настроений в РФ

Москва, , 13:21 — REGNUM Число тех, кто готов протестовать против пенсионной реформы в Российской Федерации, снизилось после обращения президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные 5 августа.

«Уровень протестного потенциала, начавший рост в конце июля (53 п.), на сегодняшний день снизился до 44 п.», — говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, 66% жителей Российской Федерации не допускают своего участия в акциях протеста против изменений в пенсионной системе, тогда как в конце июля об этом говорили 59%.

То, что акции протеста возможны в регионах страны, считают 39% респондентов. Однако более половины опрошенных считают маловероятным, что протестные митинги могут начаться в их родном городе/селе.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в июле-сентябре 2018 года посредством телефонного интервью, в нем приняли участие 3,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа глава РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд инициатив по пенсионной реформе.

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