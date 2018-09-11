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Праламент Румынии проголосовал за «антигейский» референдум

Общество

На референдум будет вынесен вопрос об изменении Конституции

Бухарест, 11 сентября 2018, 23:28 — REGNUM  Сенат Румынии проголосовал за вынесение на референдум вопроса о внесении в Конституцию страны определения брака как «союза между мужчиной и женщиной», 11 сентября передает агентство Associated Press.

Парламентарии проголосовали за референдум 107 голосами «за» при 13 «против» и семи воздержавшихся. Палата представителей румынского парламента одобрила референдум по данному вопросу ещё в 2017 году.

В настоящий момент в Конституции Румынии брак определяется как союз между «супругами», что дает основания борцам за гей-браки требовать легализации однополых союзов.

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