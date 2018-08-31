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ЛГБТ активисты требуют от властей Японии извинений

Политика

Сторонники нетрадиционных форм интимной близости обиделись на то, что они не могут рожать детей

ЛГБТ активисты требуют от властей Японии извинений
Diricia De Wet
ЛГБТ активистки

Токио, 31 августа 2018, 14:21 — REGNUM  Сторонники нетрадиционных сексуальных контактов в Японии подали петицию с 25 тыс. подписями, требующую извинений от одного из законодателей страны, сообщает 31 августа Associated Press.

Причиной подобной реакции стало заявление члена правящей партии Мио Сигита о том, что правительство не должно тратить средства налогоплательщиков на защиты прав первертов, так как они не производят детей.

Правящая партия не стала придавать данном инциденту значения, ввиду его надуманности и малой значимости. Однако усилиями правозащитников, которые защищают права меньшинств, тема всплыла на повестку дня.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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