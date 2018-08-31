ЛГБТ активисты требуют от властей Японии извинений

Токио, 31 августа 2018, 14:21 — REGNUM Сторонники нетрадиционных сексуальных контактов в Японии подали петицию с 25 тыс. подписями, требующую извинений от одного из законодателей страны, сообщает 31 августа Associated Press.
Причиной подобной реакции стало заявление члена правящей партии Мио Сигита о том, что правительство не должно тратить средства налогоплательщиков на защиты прав первертов, так как они не производят детей.
Правящая партия не стала придавать данном инциденту значения, ввиду его надуманности и малой значимости. Однако усилиями правозащитников, которые защищают права меньшинств, тема всплыла на повестку дня.
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