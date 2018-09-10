Региональные власти угрожают закрыть лагерь мигрантов на греческом Лесбосе

Афины , , 22:33 — REGNUM Региональные власти угрожают закрыть лагерь мигрантов Мория на острове Лесбос если правительство не предпримет экстренных мер по улучшению условий содержания беженцев, 10 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению властей Северных Эгейских островов, лагерь Мория «необустроен и угрожает здоровью людей и окружающей среде». Региональные власти требуют от правительства решить проблему в течение 30 дней.

В настоящий момент в лагере Мория на Лесбосе, рассчитанном на 3100 человек, содержится 8800 мигрантов с Ближнего Востока.

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