Власти Италии ускорят процедуру высылки мигрантов

Рим, , 16:35 — REGNUM Итальянские власти ускорят высылку тех нелегальных мигрантов, которые не имеют права оставаться в стране, заявил во вторник, 4 сентября, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, сообщает Affari Italiani.

Помимо увеличения скорости процедуры, планируется сократить расходы на нее, а также увеличить число высылаемых мигрантов, не имеющих права на пребывание в стране.

Вопросы нелегальной миграции планируется обсудить на заседании правительства во вторник, 4 сентября.

Ранее Сальвини заявил, что итальянские власти намерены ускорить как процедуру легализации тех мигрантов, которые имеют право находиться в стране, так и процедуру высылки тех, кто такого права не имеет.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Число прибывших в страну нелегальных мигрантов летом 2018 года сократилось в шесть раз. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.