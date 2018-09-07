Жители ВАО Москвы выступили против мусорной вони и точечной застройки

Москва, , 08:05 — REGNUM В Восточном административном округе Москвы прошёл массовый митинг жителей, несогласных с градостроительной политикой столичной мэрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципального района Измайлово Надежда Загордан.

На встрече собрались представители всех районов округа, участники обсуждали накопившиеся проблемы, главными из которых стали точечная застройка районов и экологические проблемы.

«На митинг пришло более 200 человек. Одна из основных тем — загрязнение воздуха в связи с мусоросжигательным заводом №4, Кучино и другими производствами. Мы пытаемся добиться показаний, регулярно вызываем экологический мониторинг, показания передаются в департамент природопользования, но от нас скрываются. Мы помним, как в Волоколамске люди выходили к администрации, как в Коломне люди преграждали путь мусоровозам, видимо, у нас добиваются того же», — подчеркнула Загордан.

Большое внимание жители уделили проблеме уничтожения социальных объектов, часть из которых отдаётся под застройку коммерческим жильём, часть — под стартовые площадки для реализации программы реновации. Под застройку коммерческим жильём группе ПИК отдан, например, стадион «Спартак» в Измайлово, а под стартовую площадку программы реновации включили участок детского реабилитационного центра «Солнечный круг». Центр расположен на 16-й Парковой улице, в Восточном округе столицы, и здание хотят сносить для строительства дома для переселенцев. Ещё один пример — здание кинотеатра «Урал» в районе Гольяново, которое также отдано под реновацию. При том, что в районе нет других досуговых центров.

Депутат также сообщила, что в районе Соколиная гора власти собираются закрыть Дворец водного спорта. В настоящий момент территории земельных участков бассейна без публичных слушаний были переведены в категорию торговых площадей. Тренеров спортивного комплекса увольняют в принудительном порядке, а детей не пускают в бассейн. При этом одновременно с закрытием Дворца водного спорта пытаются построить бассейн на территории особо охраняемой природной территории, где по закону этого делать нельзя.

В отношении застройки ООПТ высказались представители и других районов ВАО. Так, планируется застройка Лосиного острова, где будут строить дублёр Щёлковского шоссе, с вырубкой части национального парка Лосиный остров. Там собираются возводить ТПУ «Щёлковское» — высотный объект с развлекательными заведениями и автовокзалом.

«От парка отщипывают по кусочку, то коттеджи появляются, то застройка жилыми комплексами», — подчеркнула Загордан.

Она добавила, что в ООПТ природно-исторического парка Измайлово уже уничтожена часть зелёного насаждения, территория заложена плиткой, а внутри стоят торговые павильоны. Инициативная группа жителей выразила опасение, что подобное будет происходить и с Лебедянским прудом: так, мэр Москвы Сергей Собянин уже озвучил планы по благоустройству данной территории.

«Да, Лебедянский пруд это, что мы будем отстаивать вместе, объединившись как минимум 5-ю районами ВАО. Уже сейчас мы активно собираем подписи. Прошу помочь нам. Пишем письма. Дальше мы будем организовывать массовые акции протеста», — заявила депутат.

Жители также высказались по поводу застройки зелёной территории под видом благоустройства Терлецкого парка в Косо-Ухтомском районе Москвы. Депутаты Вешняков, в свою очередь, заявили об угрозе уничтожения старинной церкви в районе, а жители Богородского протестуют против строительства съезда с 5-го проезда Подбельского и вырубки сквера под очередной участок Северо-восточной хорды.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице проходит серия митингов с участием несогласных с градостроительной политикой мэрии. По словам общественных активистов, в районе Хамовники находится 1/6 всех угрожаемых памятников Москвы.

Читайте подробнее: Серия пикетов в Москве: В Хамовниках выступили против застройки района