Серия пикетов в Москве: В Хамовниках выступили против застройки района

Москва, , 13:53 — REGNUM Жители и депутаты Хамовников провели встречу против «варварской» застройки района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Совета депутатов Лефортово Александра Андреева. Встреча прошла по инициативе жителей 550 квартала, где планируется снести старинный дом по адресу: 2-й Неопалимовский переулок, 3.

«Главная тема встречи — остановить уплотнение Хамовников, которые уже достаточно изуродованы не нужными городу новоделами. Но пока застройщики не останавливаются, пытаясь получить землю под стройки едва ли не в каждом квартале дорогого района», — подчеркнула Андреева.

Активисты заявляют, что при оформлении документации, разрешающей ООО «Инвест Строй» строительство, были допущены серьезные нарушения. Градостроительный план земельного участка был получен ТСЖ «Неопалимовский», однако среди учредителей ТСЖ есть лица, которые никогда не имели собственности в доме. Кроме того, отличаются списки владельцев квартир и владельцев общедолевого имущества.

«Есть основания полагать, что застройщики просто используют жилищное право для своих коммерческих целей — не нужно платить аренду городу, налоги. Особенно интересно, что квартиры в доме неизвестным образом перешли из собственности города в частные руки. На вопрос как это случилось, органы власти пока не дают ответа», — отметила Андреева.

Также выступили представители 465 квартала, где работали предприятия атомной промышленности, а также проживающие по адресу Комсомольский проспект, 1, Олсуфьевский пер., 7−9, Малая Пироговская ул., 14. Жители и депутаты подписали резолюцию с целью сохранения района Хамовники в органы исполнительной власти, в правоохранительные органы, в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запланировали серию митингов против градостроительной политики мэрии. 7 и 8 августа прошло два из них — в Академическом и Лосиноостровском районах столицы, где на улицах собрались несколько сотен людей.

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