Москва, , 13:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подробно и доступно объяснил необходимость пенсионной реформы в РФ и тем самым продемонстрировал контроль над её проведением со своей стороны. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

«Мы вновь увидели, что в России есть настоящий лидер, которые расставляет акценты при принятии серьезных, стратегически важных решений, касающихся каждого жителя страны», — отметил Шхагошев.

По его словам, гражданам РФ было необходимо услышать о неизбежности изменений пенсионного законодательства именно от президента страны.

«Сам факт обращения президента к народу по такому чувствительному вопросу, как изменения в пенсионной системе, говорит о том, что эта тема находится под его максимальным контролем. Президент расставил все точки над i и провел решающий и справедливый анализ всех предложений, которые возникали после многочисленных обсуждений этой темы», — отметил Шхагошев.

Президент максимально доступно обосновал важность преобразований, подчеркнув, что главная их цель — обеспечить достойный уровень жизни граждан на пенсии, уверен депутат. Так, по его словам, Владимир Путин подробно и доступно разобрал все варианты, которые предлагались по вопросу повышения пенсионного возраста.

Накануне Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с предлагаемой правительством пенсионной реформой. В частности, под ней подразумевается повышение пенсионного возраста для граждан РФ. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению.

Так, по его словам, вариант правительства выглядит несправедливым по отношению к женщинам: возраст выхода на пенсию для них предлагается повысить на восемь лет (с 55 до 63 лет), в то время как для мужчин — на пять, с 60 до 65 лет. По словам президента, пенсионный возраст для женщин может быть повышен не больше, чем на пять лет.

Глава государства также предложил ввести административное и уголовное наказание за увольнение граждан предпенсионного возраста. Кроме того, по его словам, для работников, чей возраст приближается к пенсионному, необходимо продумать программу повышения квалификации, финансируемую из бюджета.