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Бесплатное спутниковое ТВ будет доступно жителям удаленных районов Камчатки

Общество

Жители удаленных населенных пунктов смогут смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов

Петропавловск-Камчатский, 5 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Жители удаленных районов Камчатки, не имеющие возможности принимать цифровой ТВ-сигнал, смогут бесплатно смотреть спутниковое телевидение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В сообщении говорится, что правительство Камчатского края уже заключило с оператором цифрового и спутникового телевидения ООО «НТВ-ПЛЮС» соответствующее соглашение.

Так, подключившись к услугам «НТВ-ПЛЮС» жители удаленных населенных пунктов смогут смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов.

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