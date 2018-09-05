Бесплатное спутниковое ТВ будет доступно жителям удаленных районов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM Жители удаленных районов Камчатки, не имеющие возможности принимать цифровой ТВ-сигнал, смогут бесплатно смотреть спутниковое телевидение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В сообщении говорится, что правительство Камчатского края уже заключило с оператором цифрового и спутникового телевидения ООО «НТВ-ПЛЮС» соответствующее соглашение.

Так, подключившись к услугам «НТВ-ПЛЮС» жители удаленных населенных пунктов смогут смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов.

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